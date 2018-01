CBV condena criação de nova Federação Durante a festa de lançamento dos novos uniformes da seleção, nesta quarta-feira, no Rio, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, foi taxativo ao condenar e desautorizar a criação da Federação de Vôlei do Estado de São Paulo, prevista para ser fundada neste sábado. "Isso é uma bobagem. A Federação Paulista de Vôlei (FPV) é filiada à CBV. E somente ela que reconhecemos. Só existe uma Federação Paulista. Se outra pedir o reconhecimento, não vai ter", avisou Ary Graça. Para validar sua existência, os diretores da Federação de Vôlei do Estado de São Paulo disseram ter dois clubes interessados em participar de seus torneios, São Caetano e Santo André. Mas Ary Graça foi enfático ao frisar que a agremiação que se filiar à nova entidade não poderá participar das competições promovidas pela CBV.