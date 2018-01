CBV confirma sedes da Liga Mundial A Confederação Brasileira de Vôlei confirmou nesta segunda-feira as cidades-sede dos jogos da fase classificatória da Liga Mundial, a partir de maio. São Paulo, Brasília e a mineira Betim receberão o time comandado pelo técnico Bernardo Rezende. O Brasil joga com a Alemanha nos dias 24 e 25, em São Paulo. Brasília recebe Brasil e Itália em 21 e 22 de julho. Ainda em casa, os brasileiros enfrentam Portugal nos dias 27 e 28. Mas, antes disso, o Brasil fará uma série de amistosos contra Holanda e Espanha. Serão seis partidas fora de casa: três contra os holandeses entre 1º a 3 de maio, mais duas contra os espanhóis em 5 e 6 de maio. Além de servir como preparação para a equipe brasileira - a atual campeã mundial -, os amistosos também serão importantes para os adversários, que participarão do torneio classificatório para as finais do Campeonato Europeu, de 9 a 11 de maio.