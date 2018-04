CBV define duplas para etapas do Circuito Mundial

Marcos Miranda, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei de praia, optou pelas duplas Maria Elisa/Ágatha, Lili/Bárbara Seixas, Talita/Taiana e Maria Clara/Carol. As duas últimas estão mantidas, mas outras duas parcerias são novas. Anteriormente, Maria Elisa jogava com Juliana, que não faz parte da seleção, Agatha com Bárbara Seixas e Lili com Rebeca. O treinador explicou as escolhas.

"Conforme os treinamentos em Saquarema, optamos por essas quatro duplas. Duas foram mantidas, Taiana com Talita e Maria Clara com Carol, que já jogam juntas o Circuito Banco do Brasil, e outras duas foram formadas na seleção para esse início de trabalho. Chamei a Ágatha, última a ser convocada, já pensando em colocá-la com a Maria Elisa. E Lili e Bárbara já foram campeãs mundiais (Sub-21, em 2007) jogando juntas", analisou.

Técnica da seleção brasileira masculina de vôlei de praia, Letícia Pessoa optou pelas duplas Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Alison/Emanuel, Ricardo/Álvaro Filho e Evandro/Vitor Felipe. A treinadora revelou que uma quinta parceria, formada por Thiago e Hevaldo, está sendo preparada para disputar etapas do Circuito Mundial. Letícia também justificou as opções.

"O único time que eu mexi mesmo foi o do Ricardo, já que o Pedro Cunha parou de jogar. E não tinha como fazer de outra maneira. Bruno/Pedro e Alison/Emanuel são, realmente, as duplas mais fortes neste início de trabalho de seleção. O Ricardo tem treinado e se entrosado muito bem com o Álvaro, enquanto Evandro/Vitor Felipe é um investimento para 2016. Até já ganharam uma etapa do Sul-Americano este ano", disse.