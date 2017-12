CBV divulga tabela das Superligas A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou hoje a tabela da Superliga feminina e masculina. Os homens começam a disputa antes: a primeira rodada terá início em 7 de dezembro, às 20 horas, com Telemig/Minas x Ulbra/São Paulo. As meninas entram em quadra dois dias depois, às 19 horas, com o jogo entre Rexona/Ades e ASBS/Suzano. Ambos os duelos serão transmitidos pela SporTV.