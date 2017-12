CBV quer olímpicos de volta ao Brasil Durante o lançamento da Superliga de Vôlei 2005/2006, nesta terça-feira, em São Paulo, Ary Graça, presidente da Confederação Brasileira, disse que quer trazer os campeões olímpicos de volta ao Brasil no próximo ano, repetindo o que foi feito em 1994, na primeira Superliga. Nenhum dos 12 campeões em Atenas/2004 atua no Brasil. Em 1994, com apoio do Banco do Brasil, a CBV trouxe todos os campeões olímpicos de Barcelona/92 de volta ao País, para a primeira edição da Superliga. ?Até 1998 e 99, tínhamos até jogadores estrangeiros, quando o dólar não chegava a R$ 2. Depois, em 2002, o euro chegou a quase R$ 4. Agora estamos em um bom momento e posso garantir que muitos jogadores já ganham aqui o equivalente ao que se ganha na Europa?, afirmou Ary Graça. ?Se o dólar continuar com esse valor ou cair, vou trazer todos de volta ? exceto aqueles que têm contrato de mais de um ano?. O presidente disse que vários atletas já manifestaram vontade de voltar a atuar no Brasil. ?O Giba e a Pirv (esposa do jogador), que estão na Itália, querem muito voltar. Eles compraram uma casa em Santa Catarina?. Jorge Assef, um dos maiores agentes de atletas do vôlei, concordou com o presidente da CBV. ?Existe essa possibilidade, certamente. Você acha que os jogadores preferem jogar aqui ou com temperatura de -10 graus?? Com 21 equipes ? 12 masculinas e nove femininas ? Banespa e Finasa/Osasco não devem ter facilidade para manter os títulos da Superliga. Entre as mulheres, a Rexona/Ades chega como favorita; na competição masculina, os técnicos apontam cinco ou seis equipes que podem brigar pelo título. Há cerca de dez dias, o Banespa perdeu o patrocínio da Mastercard. ?Não houve renovação, mas estamos abertos a parcerias. O nosso é um time jovem, que pode surpreender?, afirmou José Montanaro Júnior, gerente do Banespa.