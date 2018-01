CBV recua e cancela novos uniformes A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) foi obrigada a recuar em seu projeto de ?modernizar? os uniformes das seleções masculina e feminina e nesta quinta-feira cancelou o lançamento das camisas pretas com listras douradas para homens e rosa para mulheres. Sob a ameaça de rompimento do contrato de R$ 90 milhões, o Banco do Brasil, principal patrocinador da entidade, condenou a utilização das novas cores pelas equipes e exigiu que fossem adotas somente as tonalidades da bandeira do País. ?A CBV reconheceu que o banco estava certo em sua queixa contra a utilização da marca, assim como, seus direitos sobre a determinação das cores do uniforme?, explicou o diretor de Marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato. ?Lamento, porque não precisava ter acontecido esta polêmica. Mas, agora, está tudo certo e vamos em busca de mais medalhas de ouro.? Na semana passada, a CBV lançou os novos uniformes da seleção em uma festa organizada no Museu de Arte Moderna, no Rio. Na ocasião, além dos uniformes sem mangas, a apresentação das camisas preta e rosa foram as grandes novidades do evento, que ?roubaram? as atenções dos outros quatro modelos de trajes, nas cores verde, amarela, azul e branca. ?Um recado aos conservadores: estamos em um País de todas as cores e temos que usar todas. Olhar para frente. Sempre fomos modernos?, disse o presidente da CBV, Ary Graça, durante o lançamento das camisas. Em seguida, explicou que as novas tonalidades nas camisas tinham por objetivo atrair o público jovem, que poderia usá-las até nas ?baladas?. Nesta quinta-feira à tarde, após a reunião com os dirigentes do BB, em Brasília, o presidente da CBV redigiu uma nota oficial. No documento escreveu ?será mantida a exclusividade das cores nacionais - verde, amarelo, azul e branco ? em partidas oficiais e amistosas?. O presidente da CBV ainda assegurou que a parceria firmada até 2008 não será rompida ? por contrato, a entidade recebe da instituição financeira cerca de R$ 22 milhões por ano. ?Diante disso, o Banco do Brasil continuará patrocinando o vôlei brasileiro e reafirma sua parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol, em prol do esporte nacional?, finalizou a nota oficial. Também por nota, o diretor de Marketing da Azaléia, responsável pela marca Olimpykus, Paulo Santana, explicou que os novos uniformes tinham por objetivo ?inovar, transmitir modernidade e atitude e atingir o público jovem. A proposta foi apresentada englobando design mais arrojado, tecnologia de ponta e novas opções de cores, além das já utilizadas?. Diante da decisão da CBV, de não utilizar as novas tonalidades, a empresa de material esportiva informou que ?versões não oficiais nas cores rosa e preto também serão vendidas na coleção Street 2005 da Olympikus?. Em pesquisa do portal Estadao.com.br, os leitores também condenaram a inovação. Entre os participantes da enquete, 83,85% se disseram contra a seleção brasileira jogar de preto ou rosa.