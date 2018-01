CCE define campeão sul-americano A prova de saltos de amanhã (15) vai definir o vencedor do Campeonato Sul-Americano do Concurso Completo de Equitação, que está sendo disputado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Hoje a maior atração do evento foi o campeão olímpico, o australiano David O?Connor, que ganhou o Torneio Internacional Combinado com o cavalo Breze TW. O brasileiro Artemus de Almeida, com Cormatic, ficou em segundo lugar.