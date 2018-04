Cearense está pronta para brilhar no circuito

Em seis anos de carreira, Silvana tirou a família da beira da praia, aprendeu inglês, apresentou-se ao mundo do surfe e já pode dizer para as rivais o que deseja do circuito: vencer. "Estou no caminho certo. Tenho viajado, surfado as maiores ondas. Este ano o bicho vai pegar."

Silvana terminou as temporadas 2008 e 2009 na segunda colocação do ranking. O Brasil não teve então sua primeira campeã mundial por detalhe. "Foram os anos em que fiquei mais perto. Fiz minha parte, mas tem bateria que a Steph (Gilmore, tetracampeã mundial) não surfa tanto e os juízes empurram ela para a frente", desabafa Sil, como é chamada pelos mais chegados. "Ela não tem culpa, mas a gente acaba nem admirando tanto o seu surfe por causa disso."

Em 2010, Sil teve azar nas primeiras etapas do circuito. Quando se recuperou dos tropeços iniciais, já era tarde para brigar por voos mais altos. "Comecei super mal. Fiz quatro quartas de final e faltou sempre uma onda para chegar mais longe. Este ano fiz uma oração para Iemanjá para ela mandar as ondas de volta pra mim", diz a cearense, supersticiosa como se vê. "No surfe também é preciso ter sorte. Este ano vou com tudo. Acho que estou bem mais forte. Gosto de competir e estou motivada para apagar 2010."

Desinibida. Se vai ser campeã mundial, o tempo e seus resultados vão dizer. Sil, contudo, já conseguiu vencer a timidez, um dos maiores obstáculos dos surfistas brasileiros no circuito mundial. "Até dois anos atrás, tinha poucos amigos. Só dava "oi" para todo mundo. Agora é diferente. Sei me comunicar melhor, já fiz algumas viagens com o pessoal. Isso é importante para se desenvolver no surfe", afirma a surfista cearense.