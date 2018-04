CEF define financiamento para construção de Vila Olímpica A Caixa Econômica Federal concluiu a análise do projeto da Vila Olímpica da cidade do Rio de Janeiro e deve assinar o contrato já no início do próximo mês. O custo total do empreendimento será de R$ 315,3 milhões, dos quais R$ 189,4 milhões serão financiados pela Caixa, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O empreendimento aprovado terá 17 prédios, com 1.480 imóveis de um a quatro quartos (todos com suíte), que servirão aos atletas dos Jogos Panamericanos de 2007. Cerca de 5% da obra já estão em andamento, com prazo de conclusão garantido por meio de seguro de término de obra. Após os Jogos, a Vila Olímpica passará por readaptação e reformas para que os imóveis possam servir de moradia.