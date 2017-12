CEF financiará Vila Olímpica no Rio A Caixa Econômica Federal vai financiar a construção da Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, para abrigar os atletas que participarão dos jogos Pan-Americanos de 2007. O contrato de empréstimo foi assinado nesta quarta-feira entre a Caixa, o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro e a empresa de Engenharia e Construções, Genco, que realizará as obras. O custo total do empreendimento é de R$ 316,6 milhões (incluindo despesas financeiras), sendo que o financiamento da Caixa, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), será de R$ 189,4 milhões. Segundo o presidente da Caixa, Jorge Mattoso, a utilização de recursos do FAT está dentro dos objetivos do programa, com a geração de 22 mil empregos diretos durante a construção e outros sete mil empregos permanentes após o fim dos jogos, quando os imóveis da Vila serão destiandos a uso residencial. Além de recursos do FAT, a construção da vila para os atletas num terreno de 506 mil metros quadrados na Barra da Tijuca contará com recursos da própria empresa (R$ 71 milhões), do Comitê Olímpico Brasileiro e do Ministério do Esporte. O empreendimento inclui 17 prédios com 1.480 imóveis de um a quatro quartos (todos com suíte), além de uma área comercial. O projeto segue o modelo adotado em alguns países como a Espanha e a Austrália, onde as Vilas Olímpicas foram transformadas, após o término dos jogos, em modernos bairros residenciais com infra-estrutura completa. A Vila Olímpica deverá estar pronta em dezembro de 2006. Além dos jogos Pan-Americanos , os imóveis abrigarão os atletas que participarão dos jogos Para Pan-Americanos e campeonatos mundiais de Canoagem e Judô.