Celtics atropela Raptores e alcança 9.ª vitória seguida na NBA

O Boston Celtics passou com facilidade pelo Toronto Raptors, por 90 a 77, na noite de domingo, e conseguiu sua nona vitória consecutiva na temporada da NBA. Paul Pierce foi o cestinha da equipe, com 18 pontos, enquanto Kevin Garnett acrescentou outros 16 para ajudar o Boston a completar 20 vitórias na liga, contra apenas duas derrotas. Quatros outros jogadores do Boston marcaram 10 ou mais pontos: Rajon Rondo fez 14, Eddie House, 11, e Tony Allen e James Posey, 10 cada. Chris Bosh fez 17 pontos e pegou 13 rebotes pelo Raptores, mas não conseguiu evitar o fim da série de quatro vitórias do time da casa. O Raptors teve seu pior desempenho ofensivo da temporada, não só em pontos, mas também no número de arremessos. "A nossa filosofia é que a defesa vai ganhar jogos, então nós tentamos ter a nossa defesa como um combustível para o ataque", disse o ala Garnett a repórteres após o jogo. O Raptors acertou apenas 38,9 por cento dos arremessos contra o Boston, que no fim do primeiro quarto já tinha vantagem de 10 pontos e ampliou a diferença para 40 a 19 no final do segundo período. Os resultados da NBA no domingo foram: Detroit Pistons 109 x 87 Golden State Warriors Boston Celtics 90 x 77 Toronto Raptors Portland Trail Blazers 116 x 105 Denver Nuggets Los Aangeles Lakers 113 x 92 Los Angeles Clippers