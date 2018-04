Celtics conquistam vitória sobre o Charlotte no final Ray Allen converteu uma cesta nos segundos finais da partida e garantiu aos Celtics a vitória por 96 a 95 sobre o Bobcats, em Charlotte, na rodada de sábado da NBA. Essa foi a 11a vitória do Boston em 12 jogos nesta temporada. A cesta decisiva de Allen aconteceu depois que seu companheiro de equipe Eddie House bloqueou um passe de Jason Richardson a 4,7 segundos do final, coroando uma noite na qual os Celtics conseguiram sua terceira vitória consecutiva apesar de não ter jogado bem. "Há muitas lições para nós neste jogo", disse Doc Rivers, técnico dos Celtics, aos repórteres. "Nós não jogamos bem. Foi bom termos sorte porque não estávamos bem esta noite, nós tivemos sorte, mas soubemos aproveitá-la." Até então, Allen havia convertido apenas três de suas 14 tentativas de arremessos na partida. "Embora eu não tenha tido uma noite eficiente, nunca perdi minha confiança", disse ele. "O jogo desta noite definitivamente não foi uma maravilha. Esta competição se resume a vencer jogos. Não tem nada a ver com qual recorde você tem. Você tem que jogar forte a cada noite." Paul Pierce e Kevin Garnett marcaram 23 pontos cada um e Garnett ainda registrou 11 rebotes. "Foi um grande jogo", disse Rivers. "Eu me senti mal pelos Bobcats, porque eles se dedicaram muito." Os Bobcats perderam sua terceira partida seguida sem o seu cestinha Gerald Wallace, que não jogou por causa de uma contusão na panturrilha. Richardson marcou 25 pontos e Raymond Felton fez 18 e nove assistências para os Bobcats. "Definitivamente, foi uma derrota difícil de engolir", disse o técnico do Charlotte, Sam Vincent. "Jogar tão bem quanto jogamos contra um time tão bom e chegar perto da vitória e não vencer, realmente transforma essa numa difícil derrota." Em outro jogo da rodada, LeBron James teve outra atuação impressionante e registrou 37 pontos, 12 rebotes e 12 assistências para liderar o Cleveland Cavaliers à vitória por 111 a 108 sobre o Toronto Raptors. Chris Bosh foi o cestinha do Toronto com 41 pontos. Antoine Jamison marcou 41 pontos e conquistou 11 rebotes, mas seus números não foram suficientes para impedir a derrota do Washington Wizards para o Memphis Grizzlies por 124 a 118. Juan Carlos Navarro foi o cestinha dos Grizzlies com 28 pontos e Rudy Gay marcou 27. Tracy McGrady registrou 35 pontos e Yao Ming fez mais 22 e garantiu 13 rebotes e ajudaram o Houston Rockets a interromper a série de seis derrotas consecutivas com a vitória por 109 a 81 sobre o Denver Nuggets. O Milwaukee Bucks venceu seu quinto jogo seguido e ampliou o recorde de vitórias em casa ao derrotar o Dallas Mavericks por 97 a 95. Michael Redd foi o cestinha do time com 27 pontos. Veja outros resultados da rodada da NBA. NY Knicks 85-78 Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 111-108 Toronto Philadelphia 76ers 98-100 Golden State Warriors (na prorrogação) Charlotte Bobcats 95-96 Boston Celtics Orlando Magic 120-99 Miami Heat Memphis Grizzlies 124-118 Washington Wizards Minesota Timberwolves 87-94 Atlanta Hawks Houston Rockets 109-81 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 97-95 Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 89-98 New Orleans Hornets