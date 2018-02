Celtics derrotam os Bulls e obtêm 17a vitória na temporada Em boa fase, o Boston Celtics obteve sua 17a vitória em 19 jogos ao conter o Chicago Bulls fora de casa com o placar de 92 a 81 no sábado. Ray Allen, o cestinha, compensou uma noite de arremessos ruins fazendo 21 pontos. Rajon Rondo repetiu seu melhor desempenho na temporada com 18 pontos, Kevin Garnett acrescentou outros 16 e nove rebotes e o novato Glen "Big Baby" Davis saiu do banco para fazer oito pontos e 12 rebotes. Os Bulls, que acumulam seis vitórias contra 12 derrotas, fizeram um último esforço e chegaram a encostar em 86 a 81 no minuto final, mas os Celtics não os deixaram chegar mais perto que isso. "Foi um grande jogo, número um", disse o técnico dos Celtics, Doc Rivers, aos repórteres. "Foi muito disputado." A maioria dos jogos dos Celtics até agora na temporada não foram tão disputados assim. "Sabíamos que seria um jogo duro", disse Paul Pierce, do Boston. "Os Bulls têm jogado muito bem ultimamente e sabíamos, ao chegar aqui, que seria difícil, porque fazia algum tempo que não os derrotávamos." "Foi um desses jogos suados, mas encontramos um jeito de dar conta do recado." O Boston suou e levou a vitória, ainda que Pierce só tenha conseguido acertar um dos oito arremessos e terminado com 10 pontos. Somando 17 vitórias e duas derrotas, o Boston Celtics acumula seis vitórias consecutivas. Andrés Noicini liderou os Bulls com 21 pontos e Kirk Hinrich fez outros 16 e mais seis assistências. "É duro", disse Chris Duhon, do Chicago. "Tivemos algumas boas oportunidades contra um time talentoso, mas erramos algumas cestas fáceis." Luol Deng, também do Chicago Bulls, achou que os Celtics foram o melhor time que sua equipe viu nesta temporada. "Eles têm astros maduros", disse. "E também têm muitos jogadores de apoio e trabalham muito bem juntos." OUTROS JOGOS Josh Howard marcou 47 pontos e conseguiu 10 rebotes e o Dallas Mavericks venceu o Utah Jazz por 125 a 117, apesar dos 41 pontos de Deron Williams para o Utah. Allen Iverson conseguiu 23 pontos e 10 assistências e Kenyon Martin somou outros 20 pontos e 12 rebotes na vitória do Denver Nuggets sobre o Sacramento Kings por 101 a 97 em casa. Al Jefferson repetiu o melhor placar de sua carreira com 32 pontos e outros 20 rebotes e ajudou o combalido Minnesota Timberwolves a encerrar uma sequência de cinco derrotas, levando o time para três vitórias contra 15 derrotas com um triunfo de 100 a 93 em casa sobre o Phoenix Suns, que acumula 16 vitórias e cinco derrotas.