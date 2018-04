Celtics humilha o Knicks na NBA Ray Allen e Paul Pierce marcaram 21 pontos cada e lideraram o Boston Celtics na humilhante vitória de 104-59 sobre o enfraquecido New York Knicks, na quinta-feira. Só uma cesta de três pontos, marcada por Nate Robinson já com o cronômetro zerado, evitou que o Knicks fizesse o menor placar da sua história. O Celtics, atualmente o melhor time da NBA, liderava por 25 pontos no segundo quarto, mas chegou à metade do jogo vencendo por "apenas" 54-31. No terceiro quarto, a margem subiu para 45, e a sete minutos do final era de 52 pontos. O técnico do Knicks, Isiah Thomas, disse nunca ter visto um time de basquete tão egoísta quanto o seu na primeira metade. "Achei que cada jogador estava pensando em si, ao invés de pensar no time", disse ele. "Nunca vi nada assim. Nunca, nunca, nunca na minha carreira", admitiu o jogador Zach Randolph, do time nova-iorquino. Foi a pior derrota do time em 27 anos. Doc Rivers, técnico do Celtics, poupou vários titulares. Kevin Garnett jogou só 22 minutos. Allen e Pierce descansaram no último quarto. Veja a seguir o resultado dos outros jogos da rodada: Los Angeles Lakers 127 x 99 Denver Nuggets Golden State Warriors 113 x 94 Houston Rockets (Por Gene Cherry)