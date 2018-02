Celtics mantém domínio em casa com vitória sobre Cavaliers O Boston Celtics venceu o Cleveland Cavaliers em casa por 80 a 70 e completou a nona vitória consecutiva jogando em sua arena. O Cavs sofreu com o desfalque do astro Lebron James, que está lesionado. Ray Allen foi o cestinha dos líderes da NBA com 20 pontos. A vitória foi a 14a do Celtics, que tem apenas duas derrotas. O resultado, entretanto, foi insuficiente para impressionar o técnico Doc Rivers. "Espero que não haja vídeo desse jogo", disse Rivers a repórteres. "Foi uma vitória, e consideramos apenas a vitória." Allen marcou 13 de seus pontos no primeiro tempo, que terminou com vantagem do Boston por 43 a 39. Uma cesta de três de Daniel Gibson diminuiu a diferença para 48 a 44 no último quarto, mas os oito pontos seguintes foram do Boston. Kevin Garnett, com dois lances livres, e uma série de seis pontos do Rajon Rondo recolocaram o Celtics com folga no marcador. Rondo terminou o jogo com 12 pontos, Garnett, com nove, e Paul Pierce, com sete. "Simplesmente não tivemos a energia que normalmente temos", disse Pierce, que acertou apenas dois de sete arremessos tentados em todo o jogo. Zydrunas Ilgauskas foi o destaque do Cleveland, com 12 pontos e 13 rebotes. Veja os resultados da NBA no domingo: Boston Celtics 80 x 70 Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs 100 x 79 Portland Trail Blazers Indiana Pacers 101 x 95 LA Clippers Detroit Pistons 118 x 95 New Jersey Nets Phoenix Suns 115 x 104 NY Knicks Denver Nuggets 115 x 89 Miami Heat Golden State Warriors 109 x 96 Seattle SuperSonics Orlando Magic 104 x 97 LA Lakers