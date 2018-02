Células de câncer são mais moles que células saudáveis As células cancerosas são muito mais moles do que as células saudáveis, disseram cientistas no domingo -- a descoberta poderá ajudar médicos a diagnosticar tumores e descobrir quais são os mais mortais. Os pesquisadores usaram nanotecnologia na criação do chamado Microscópio de Força Atômica, que os permitiu espetar células saudáveis e cancerosas que se espalharam de tumores. As células cancerosas, tiradas de portadores de tumores no pâncreas, seios e pulmão, são mais de 70 por cento mais moles que as células benignas, segundo o estudo publicado no periódico Nature Nanotechnology. "O importante é que agora podemos analisar a textura das células de câncer com esta tecnologia, além de observá-las e analisá-las no nível molecular", disse o pesquisador e um dos autores do estudo Jianyu Rao, do Centro de Câncer Jonsson, na Universidade da Califórnia em Los Angeles, em entrevista pelo telefone. "Acreditamos que será útil em diagnósticos." Os diferentes tipos de células de câncer examinadas no estudo apresentaram texturas semelhantes, o que permitiu que as células saudáveis e as cancerosas fossem facilmente identificadas. A técnica pode representar um novo método de detecção de câncer, particularmente em células de fluidos de orifícios corporais, para as quais as técnicas atuais são ineficazes, disseram os pesquisadores. Os métodos convencionais de diagnóstico deixam passar 30 por cento dos casos em que as células cancerosas estão presentes nesses fluidos, disseram os cientistas. O microscópio usado no estudo tem um dispositivo minúsculo, em uma mola, que cutuca a superfície da célula e determina a textura mole ou firme.