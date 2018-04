Ceni não quer saber de férias

Depois de três dias de descanso, o técnico Muricy Ramalho definirá hoje à tarde se algum jogador do pentacampeão pelo São Paulo ganhará férias antecipadas. Mas já sabe que, se perguntar, dificilmente ouvirá de alguém o pedido para não disputar os últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Apesar da exaustiva temporada - o São Paulo já realizou 69 jogos - os atletas mais utilizados pelo treinador só deverão ser poupados para valer no último jogo do Brasileiro, contra o Atlético-PR, no dia 2 de dezembro, em Curitiba. Até lá, o time do Morumbi seguirá com força máxima. Pelo menos na teoria. Na prática, é provável que Muricy comece a experimentar garotos que subiram da base e atletas pouco aproveitados. O capitão Rogério Ceni, por exemplo, que só ficou de fora de três jogos no ano, já avisou que não quer saber de férias. "Eu estou à disposição", faz questão de repetir. "Por mim, jogaria estes últimos jogos, mas ainda vamos conversar e definir." O camisa 1 diz que pretende trabalhar até dezembro. "Não posso me dar ao luxo de, na minha idade, ficar parado 40, 50 dias, porque a volta no início do ano seria mais complicada", avalia Rogério, de 34 anos. "Quanto mais velho, mais difícil administrar o peso." Por ter ficado de molho durante duas semanas - em razão de um estiramento na panturrilha da perna direita - Ceni explica que ainda precisa "dar uma ajeitada" na parte física. Tudo para voltar a afinar a pontaria, já que até agora, ele marcou nove gols no ano. Bem diferente das duas temporadas anteriores. Em 2005, foram 21 gols do goleiro-artilheiro. No ano passado, a marca ficou em 16. "Neste fim de ano, a perna deu uma melhorada. Vamos ver se melhoramos mais", diz. "A tendência é que a média suba nos próximos anos, pois também passei a cobrar pênaltis", analisa Ceni, que tem 77 gols na carreira - 46 de falta e 31 de pênalti. "Acredito que posso melhorar esses números." Entre os demais jogadores, a expectativa é de que o trabalho continue. "Não tem clima de festa a partir de segunda-feira. O Muricy vai xingar e cobrar do mesmo jeito, mesmo com o campeonato definido", arrisca o zagueiro André Dias. "Agora não vai ser diferente."