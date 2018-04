Ceni, o melhor entre os colegas Uma eleição de carta marcada e bem-humorada. Com poucas informações sobre o Brasileiro, os jogadores da seleção se esforçaram para preencher a cédula em que apontavam o melhor de cada posição e o craque da competição, em votação promovida pela CBF. Eles ?colaram? quase todos os votos do lateral Kléber, do Santos, o único convocado por Dunga a atuar no Brasil. Um dos mais cotados ao prêmio de craque do campeonato, o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, teve apoio expressivo dos atletas. "Claro que votei nele", afirmou o goleiro Júlio César.