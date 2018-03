Centro Olímpico de SP será reformado O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) da Prefeitura de São Paulo receberá R$ 1 milhão do governo federal. A verba, conforme acordo entre Nádia Campeão, secretária municipal de Esportes, Paula Gonçalves, diretora do Centro Olímpico, o ministro do Esporte e Turismo, Caio Luiz de Carvalho, e o secretário nacional de Esportes do ministério, Lars Grael, será destinada a reformas. O pedido foi feito em 27 de junho do ano passado ao então ministro Carlos Melles. O convênio será assinado nesta sexta-feira.