Centro Olímpico é o campeão da Forja A Escola de Boxe Kid Jofre, do Centro Olímpico do Ibirapuera, ficou com o título do Forja de Campeões 2002. Na final de quarta-feira, no Baby Barioni, a equipe comandada por Messias Gomes e Marcos Macedo venceu todas as lutas que disputou. O peso pesado Fabiano Astorino, da Kid Jofre, foi o melhor pugilista do torneio, seguido pelo peso-galo Roger Santos, da AD São Caetano. O boxeador mais técnico foi Joseph Ribeiro de Souza, de 16 anos, peso-mosca da equipe Secretaria da Juventude.