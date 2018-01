Centros de atletismo vêm para SP Lars Grael, o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, saiu na frente e conseguiu trazer para São Paulo o Centro Olímpico Nacional de Atletismo, que estava instalado em Manaus. No Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, que está com sua pista sendo reformada pela BM&F, ficarão treinando atletas das provas de campo. Os velocistas e meio-fundistas terão sua base na pista finalmente reformada na Unesp, em Presidente Prudente, pelo Ministério do Esporte, no ano passado, depois da aprovação de recursos obtida em 2001. Na cidade, treinam alguns dos melhores atletas do Brasil, representantes do País em Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas, que sofriam e até corriam risco sério de lesões por causa do estado da pista, local de treinamento até a Olimpíada de Sydney/2000. A cerimônia de instalação do Centro Olímpico Nacional, na cidade do interior, será neste sábado, às 9 horas, com presença de atletas e técnicos. A iniciativa de Lars Grael junto a Roberto Gesta de Melo, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, foi bem recebida, depois que Manaus acabou perdendo o apoio e a verba do governo local e regional. Segundo Lars, em Prudente ainda será implantado um projeto social, para trabalho com crianças de colégios no atletismo. E em Presidente Epitácio será instalado o primeiro núcleo no interior paulista do Projeto Navegar, com apoio da Marinha e da Prefeitura, além do Ministério do Esporte, na represa de Porto Primavera, junto ao Rio Paraná.