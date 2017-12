Cerca de 200 atletas mirins participarão da Segunda Corrida Infantil na Zona Leste

Para celebrar o aniversário de São Paulo, nesta quarta-feira, cerca de 200 atletas mirins, de seis a 14 anos, participarão da Segunda Corrida Infantil, em projeto realizado na Zona Leste.

Em parceria com a instituição AEC Kauê, fundada por Francisco Carlos da Silva, faixa preta em artes marciais, ex-jogador de Futsal e apaixonado por corrida de rua, o projeto firmou uma parceria com o Shopping Metrô Itaquera para promover a ação, que acontecerá a partir das 8h, no estacionamento do local. “O empreendimento estabelece essa união visando o incentivo ao esporte para formar, melhorar e trazer mais qualidade de vida às crianças e aos jovens da comunidade”, afirma Fabio Quintana, gerente de Marketing do shopping.

As crianças terão direito a um kit de participação composto por uma camiseta, uma fruta e um vale lanche. O campeonato será composto por distâncias a serem percorridas por cada grupo de idade: 6 anos (100 metros), 7 anos (150 metros), 8 anos (200 metros), 9 anos (250 metros), 10 anos (300 metros), 11 anos (350 metros), 12 anos (600 metros), 13 anos (750 metros) e 14 anos (750 metros). Ao final, serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada bateria feminina e masculina.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da ação no feriado, o fundação também promove 11 projetos ligados ao esporte, com grupos de cerca de 50 crianças e jovens que treinam corrida.

2ª Corrida Infantil do Shopping Metrô Itaquera

Data: 25 de janeiro de 2017 (quarta-feira).

Horário: das 8h às 12h.

Faixa etária: 6 a 14 anos.

Local: Estacionamento do Shopping Metrô Itaquera – Avenida José Pinheiro Borges s/n – Itaquera, São Paulo.

Valor: Evento gratuito.