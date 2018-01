Cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos para o Pan Cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos para os Jogos Pan-Americanos do Rio nas primeiras 12 horas de comercialização pela Internet, que foram abertas para 24 estados do País à meia noite desta sexta-feira pelo site do evento. As finais de vôlei masculino, natação, futsal e vôlei de praia já estão esgotados. Os torcedores haviam comprado 59.490 ingressos entre o total de quase 2 milhões até o meio-dia desta sexta. Na internet, cada comprador pode adquirir o máximo de seis ingressos para cada evento, o que não acontecerá nas bilheterias. De acordo com o diretor de marketing do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (CO-Rio), Leonardo Gryner, as compras estão bem distribuídas entre as duas opções: cartão de crédito e boleto bancário. A venda nas bilheterias das instalações esportivas do Pan começa no dia 1.º de julho. "As primeiras cargas de ingressos disponíveis na internet para algumas competições já estão esgotadas. Novas remessas de ingressos para estas provas estarão disponíveis nas bilheterias das instalações esportivas", disse o comitê organizador em comunicado. Porém, devido à decisão da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), tomada na quinta, de aumentar o número de equipes na competição de futebol (de oito para 12 no masculino e de oito para dez no feminino), o Co-Rio terá de refazer a programação esportiva da modalidade. Por isso, a venda de ingressos do futebol teve seu início adiado. O CO-RIO anunciará em breve a nova data de início da venda dos ingressos do futebol. A venda pela internet termina em 29 de julho, dia da cerimônia de encerramento. O Pan começa em 13 julho. *Atualizado às 13h10