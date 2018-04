Cerimônia de Abertura do Pan do Rio ganha concurso

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio, ocorrida no dia 13 de julho, no Estádio do Maracanã, venceu o concurso SportBusiness ISEMS Awards. O prêmio foi concedido à FiveCurrents, empresa de Scott Givens, responsável pela produção executiva do evento, sob direção geral do diretor de marketing do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2007 (Co-Rio), Leonardo Gryner. "Estamos muito felizes por ganhar o prêmio ISEMS em sua edição inaugural e fazer parte de uma lista tão selecionada. É uma honra", afirmou Scott Givens, no site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O prêmio é parte do International Sports Event Management and Security 2007, seminário e feira sobre eventos esportivos, promovido pelo grupo SportBusiness, no Estádio de Wembley, na Inglaterra. Foram premiadas nove categorias relacionadas a diferentes aspectos na organização de eventos esportivos internacionais, a exemplo de cerimônias. A escolha dos vencedores considerou a criatividade, o alto padrão de profissionalismo e a qualidade de realização.