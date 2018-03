César Almeida vence Concurso de Saltos César Almeida, montando Salamandra Chapman Rouge, venceu o 22º Concurso Nacional de Saltos Audi Cidade de Curitiba, neste domingo, na Sociedade Hípica Paranaense, segunda etapa da seletiva que define duas das cinco vagas na equipe brasileira de hipismo no Pan-Americano de São Domingos. César, segundo colocado na primeira etapa, em Porto Alegre, lidera a classificação da seletiva. "Uma vitória gratificante, pois me dá a chance de defender o Brasil pela primeira vez no Pan." César ganhou um Audi A3 e R$ 50 mil em prêmios. Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, com Audi San Diego, venceu a etapa deste domingo, sem faltas e o melhor tempo entre os 33 conjuntos. Mas na soma dos resultados das provas de sábado e domingo, César Almeida levou a melhor. "A emoção foi grande. Meu animal provou que está em grande forma", disse. A seletiva para duas vagas na equipe brasileira do Pan terá mais uma etapa no Campeonato Brasileiro de Saltos, de 29 de maio a 1 de junho, no Rio, e o Concurso de Saltos Nacional Copa São Paulo, de 26 a 29 de junho, em São Paulo. As outras três vagas serão escolhidas pela Confederação Brasileira de Hipismo.