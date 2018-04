César Almeida vence GP de Santo Amaro O cavaleiro César Almeida, que integrou a equipe medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em 2003, venceu o Grande Prêmio de Santo Amaro de Saltos, neste domingo. Montando Jolly Boy, César foi o primeiro colocado dentre os 46 conjuntos que disputaram a prova de hipismo, no percurso com obstáculos a até 1,45 m de altura. Terminou com dois pontos perdidos e o tempo de 50s57. O GP encerrou o concurso nacional de saltos, que teve 2 mil participantes em quatro dias, comemorativo ao 69º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Daniel César Khury com Cactus 2, do Paraná, também com dois pontos perdidos no GP e o tempo de 55s62, foi o segundo colocado, e Renata Elizabeth Moraes, com Dumbo de Chapelle, do Rio, com dois pontos perdidos, e 56s56, a terceira.