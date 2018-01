Cesar Almeida vence outra no hipismo O cavaleiro Cesar Almeida venceu neste sábado a série de 1,30m de altura do Torneio de Verão de salto, competição que abriu a temporada de hipismo do Estado de São Paulo, no Clube Hípico de Santo Amaro, na capital paulista. Com Salamandra Quickly, ele completou o percurso final em 41s68, sem faltas. O Grande Prêmio do Torneio de Verão, com prova de 1,40m de altura, acontece neste domingo.