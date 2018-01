César Almeida vence Paulista de Salto César Almeida, montando ?Salamandra?, foi o vencedor de nesta sexta-feira na série forte do Paulista de Salto. Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, com ?Oliver?, ficou em segundo lugar, posição que o deixou satisfeito. A disputa termina amanhã no Clube Hípico Santo Amaro. ?Foram dois percursos idênticos, com obstáculos de até 1,50 m. Apesar das três faltas no primeiro e uma no segundo, foi muito bom porque meu cavalo está bem. Pude sentir que ele já entrou na altura?, disse Doda, que volta à pista neste domingo esperando que o clima ajude. ?Apesar de estarem acostumados, com chuva os cavalos ficam mais receosos. Mas colocamos uma trava nas ferraduras e tudo fica sob controle na grama.? Assediadíssimo desde que chegou ao País com a bilionária Athina Onassis, herdeira do armador Aristóteles Onassis, Doda tenta virar o foco para sua carreira. Mas não se nega a falar da namorada, que também pratica hipismo. ?Por enquanto ela não vai saltar. Os cavalos dela ainda não vieram e não é legal saltar com animais com os quais a gente não está acostumado.?