César Almeida vence prova de hipismo O cavaleiro César Almeida venceu a prova principal da primeira etapa do Torneio de Verão de salto, nesta sexta-feira, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Na série de 1,30 metro, com desempate em 1,40 metro, ele fez o tempo de 40s90, sem faltas no percurso. Ismar Augusto Ribeiro Neto foi o segundo colocado (41s27) e Cláudio Souza Guedes ficou em terceiro (42s18). Ao todo, 68 conjuntos participaram do evento.