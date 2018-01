César Almeida vence prova de hipismo César Almeida, com o cavalo ?Singular Joter?, venceu nesta sexta-feira o GP da Copa São Paulo de Hipismo, na Hípica, zerando o percurso em 34s66. Já na prova observatória para o Mundial de Aachen/2006, na Alemanha, quatro de 30 conjuntos foram ao desempate. Álvaro Afonso de Miranda Neto, com ?Chatwin?, teve uma falta no tempo de 33s37, mas lidera as seletivas.