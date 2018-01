César Almeida vence prova de hipismo César Almeida, montando o cavalo ?Stephen?, foi o destaque no encerramento da Copa São Paulo de Hipismo, neste domingo, na Hípica de São Paulo. Ele venceu o dérbi da competição zerando o percurso (obstáculos a até 1,45 m de altura), com 41s19 no desempate. Esta 34ª edição da prova, que reuniu que 500 cavaleiros e amazonas de dez Estados e do Distrito Federal, com 700 animais. Líder do ranking da Confederação Brasileira de Hipismo, o cavaleiro de 44 anos elogiou seu cavalo. ?O ?Stephen? estava um pouco fora de forma e sua atuação chegou a me surpreender. Ele se recuperou muito bem?, afirmou César Almeida.