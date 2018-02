César Almeida vence prova de salto O cavaleiro César Almeida venceu a Série de 1,3m, com desempate a 1,40m, sem cometer faltas, pelas categorias de 6,7 anos e Seniores, com a égua Salamandra Just Wonderfull, durante a terceira e última etapa do Circuito do Interior de Salto. Cerca de 70 conjuntos participaram da prova disputada hoje na Sociedade Hípica de Campinas. A competição prossegue neste sábado.