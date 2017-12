César Almeida vence prova de saltos em SP César Almeida, com Singular Joter, foi o vencedor, neste domingo, da prova principal, no GP do Clube Hípico de Santo Amaro, da Copa das Estações de Salto. O conjunto zerou o percurso de desempate a 1,50m de altura. Em 2º ficou a amazona Camila Benedicto, com Bonito Z, e em 3º, o cavaleiro José Roberto Reynoso Fernandez Filho, com Visa Casco Z. O evento avaliou o ranking de salto da entidade em 2003.