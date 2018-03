César Almeida vence prova no hipismo O cavaleiro César Almeida, montando Singular Joter, foi o vencedor no primeiro dia de provas da última etapa do Torneio de Verão, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Marcelo Lemes de Souza, que representará o Brasil na final da Copa do Mundo, em Milão, em abril, ficou em segundo lugar, com Wembley da Lagoa.