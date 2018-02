César Castro chega às semifinais do salto ornamental O saltador César Castro sofreu para garantir vaga entre os 18 semifinalistas na prova do trampolim de 3 metros do 12.º Mundial de Esportes Aquáticos. Na madrugada desta quinta-feira, o atleta brasiliense totalizou 383,45 pontos e pegou a 18.ª vaga para continuar na competição. Destes, 12 se classificarão para a final e assegurarão vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim/2008. "Não estava nervoso, mas errei meu terceiro salto e daí veio este sofrimento, de ficar ´secando´ os outros. Não gosto disso, mas agora que a chance foi dada, não me chamo César Castro se não der um gás para entrar entre os 12 melhores", disse César. O outro brasileiro na disputa foi Ubirajara Barbosa, que terminou em 39.º lugar, com 323,60 pontos. "Já fiz quase 60 pontos melhor do que isto, mas errei meu segundo salto e não consegui me recuperar. Valeu pela experiência de pela primeira vez disputar o 3 metros num Mundial e com todos os ´feras´. Fiquei nervoso, mas vai me servir para o futuro", contou. O melhor atleta das eliminatórias foi o canadense Alexandre Despatie, com 486,65 pontos. Entre os atletas que podem disputar os Jogos Pan-Americanos, o americano Troy Dumais ficou em 5.º lugar, com 456 pontos; o cubano Jorge Betancourt ficou na 8.ª posição, com 429,60; e o mexicano Rommel Pacheco, na 12.ª colocação, com 406,50.