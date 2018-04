César Castro conquista ouro inédito no Grand Prix de Saltos Ornamentais

SÃO PAULO - Modalidade pouco divulgada no Brasil, o salto ornamental apresenta mais um candidato a medalha em 2016, nos Jogos do Rio. O atleta César Castro conquistou sua primeira medalha de ouro no Grand Prix da Federação Internacional de Natação (Fina), neste domingo, na etapa de Porto Rico. Com uma pontuação de 467.45, o brasiliense superou nomes como o chinês Sun Zhiyi (462.65), o austríaco Constantin Blaha (439.30) e o canadense Cody Yano (427.10).

"A primeira (medalha) de ouro em GPs a gente nunca esquece! Agradeço ao treinador Roberto e a todas as pessoas que têm participação nessa conquista! Valeu Mackenzie e Correios pelos investimentos! Seguimos em frente, sempre!'', agradeceu Castro, em mensagem divulgada nas redes sociais.

O saltador representou o Brasil também no sábado, onde faturou um bronze em dupla com Cassius Duran no trampolim sincronizado. As gêmeas Natali e Nicoli Cruz também garantiram medalha, com uma prata na plataforma sincronizada.

César, de 30 anos, já garantiu o índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, em julho. O atleta participou das últimas três edições dos Jogos Olímpicos e ainda possui uma medalha de prata no Pan-Americano do Rio de Janeiro, em 2007, e um bronze conquistado em Guadalajara, quatro anos depois.