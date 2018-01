César Castro é prata no GP de saltos O saltador brasileiro César Castro ganhou a medalha de prata no Grand Prix de Saltos Ornamentais de Roma. César fez 467.91 pontos, atrás do chinês Luo Yutong (504.12) e na frente do finlandês Joona Puhakka (467.22). César se prepara para o Mundial dos Esportes Aquáticos, em Montreal, de 17 a 31 de julho.