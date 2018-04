César Castro está na final dos saltos O brasileiro César Castro garantiu, nesta terça-feira, vaga na final no trampolim de três metros dos saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Atenas. Castro, de 21 anos, ficou com a nona colocação entre os 12 classificados, com 662.73 pontos. Esta é a melhor colocação brasileira nesta prova, desde Milton Busin, em 1952, nos Jogos de Helsinque, que ficou em sexto lugar. Ele volta à piscina nesta terça-feira para a final a partir das 15h45.