César Castro se classifica no trampolim O brasileiro César Castro ficou em 9º lugar, com 432.45 pontos, na primeira fase da prova de trampolim de 3 metros do torneio olímpico de saltos ornamentais nesta segunda-feira e se classificou para a segunda eliminatória, amanhã. O melhor do dia foi o canadense Alexandre Despatie, com 517.59 pontos. Doze garantem vaga para a final.