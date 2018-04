César Cielo bate recorde sul-americano dos 100 m livre

De acordo com informações do site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o brasileiro César Cielo bateu o recorde sul-americano dos 100 m livre em piscina curta, nesta sexta-feira, durante o Grand Prix da Itália, realizado na cidade de Viareggio. Veja também: 'Vai, Thiago', e uma torcedora fanática nas arquibancadas Superar Michael Phelps, o desafio de Thiago Pereira Thiago Pereira domina as eliminatórias da Copa do Mundo Cielo cravou o tempo de 47s00, deixando para trás o então recorde sul-americano, que pertencia ao argentino José Meolans desde abril de 2002, quando conquistou o mundial de Moscou, na Rússia. O nadador brasileiro, conseqüentemente, também quebrou o recorde brasileiro, que era de Gustavo Borges, com 47s24. O resultado mostra o desenvolvimento do nadador brasileiro, que tem vaga garantida nas Olimpíadas de Pequim e deve lutar por medalhas, mesmo sendo a competição em piscina olímpica (50m). Outro destaque brasileiro do dia em Viareggio foi a nadadora Fabíola Molina, que ficou com o ouro nos 50 m costas, com o tempo de 27s64. A brasileira também conquistou o ouro nos 100 m costas, cravando o tempo de 59s87. Agora, Molina soma quatro medalhas e duas quebras do recorde sul-americano, já que havia levado o ouro e a prata em tais provas, na etapa de Estocolmo, na Suécia, ocorrida na semana passada.