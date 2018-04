César Cielo desiste da disputa do Troféu José Finkel

Depois da performance fantástica no Mundial de Esportes Aquáticos de Roma, no fim de julho, César Cielo quer descansar. Por isso, ele anunciou nesta terça-feira que não irá disputar o Troféu José Finkel, uma das principais competições da natação brasileira, que acontece entre os dias 1º e 6 de setembro, em Florianópolis.

No Mundial de Roma, Cielo conquistou duas medalhas de ouro, nos 50 e 100 metros livre, tornando-se o maior velocista da natação na atualidade - na Olimpíada de Pequim, no ano passado, ele já tinha sido ouro nos 50 metros livre e bronze nos 100 metros livre. Ele acredita que ainda não é o momento de voltar a competir.

"Não consigo me concentrar na natação nesse momento e não queria competir no José Finkel apenas para marcar ponto", disse César Cielo, ao justificar o pedido de dispensa ao Pinheiros, clube que ele defende. "Fiz uma temporada bem pesada para o Mundial de Roma. Sinto que preciso um tempo para descansar, ficar em casa sem fazer nada."

Assim, a volta de Cielo às competições ficou para a segunda etapa da Copa do Mundo de natação, que acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, no Rio. Por enquanto, ele concilia treinos leves no próprio Pinheiros - apenas para "ficar em forma" - com compromissos fora das piscinas, como é o caso da busca por patrocínio.

Cielo, inclusive, já definiu que deve voltar a treinar em Auburn, nos Estados Unidos, a partir de janeiro. Assim, retomando a parceria de sucesso com o técnico australiano Brett Hawke, ele espera estar bem preparado para seu próximo grande desafio: a disputa do Torneio Pan-Pacífico, em agosto de 2010, nos EUA.