Cesar Cielo diz que ainda não se decidiu sobre ida ao Pan

Cesar Cielo ainda não decidiu se irá disputar os Jogos Pan-Americanos de Toronto. Horas depois de indicar que participaria da competição, o nadador, por meio de sua assessoria de imprensa, avisou que ainda não sabe se irá ao Canadá, em julho, ou se guardará forças para participar somente do Mundial de Desportos Aquáticos de Kazan (Rússia), em agosto.

Mais cedo, em entrevista ao SporTV, Cielo foi questionado sobre sua preparação para os Jogos Olímpicos e respondeu assim: "Nosso foco neste ano é o Pan-Americano e o Mundial de Natação, que vai ser no final de julho. A gente está pensando na Olimpíada, está com aquela visão no fim do ciclo olímpico terminando no Rio.''

O nadador, entretanto, alega que tratava dos planos coletivos da natação brasileira e não especificamente dos dele. Cielo agora afirma que só irá decidir se participará do Pan depois de disputar o Troféu Maria Lenk, de 6 a 11 de abril, no Rio.

O mais provável é que Cielo não vá a Toronto, porque a sua principal prova, os 50m livre, vai ser realizada no penúltimo dia da natação no Pan, em 17 de julho. O calendário detalhado de Kazan ainda não foi revelado, mas a natação vai de 2 a 9 de agosto. Cielo nunca escondeu que a prioridade era o Mundial, não o Pan, uma vez que os EUA vão mandar time reserva a Toronto.