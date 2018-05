Cesar Cielo e Sarah Menezes levam o prêmio de atletas do ano

O prêmio Brasil Olímpico consagrou o melhor ano da carreira de Cesar Cielo. Recordista dos 50 e 100 metros livre, ele foi eleito o atleta de 2009, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 21, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. No feminino, a surpresa ficou por conta da escolha da judoca Sarah Menezes, de apenas 19 anos - a nadadora Poliana Okimoto era apontada como favorita.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o encarregado de entregar os troféus aos atletas. Em discurso bem-humorado, lembrou dos desafios do País até 2016, ano da Olimpíada no Rio.

"O Brasil não vai chegar com a cara lambida para disputar meia merreca de medalhas", disse. "

Temos uma alma do tamanho do Pão de Açúcar, um coração que pode fazer a diferença", completou.

Homem mais rápido das piscinas, Cielo teve sua indicação impulsionada pela recente quebra do recorde dos 50 metros livre, em São Paulo. Na ocasião, ele cravou o tempo de 20s91, apenas 0s03 mais rápido que o francês Frederick Bousquet. Além disso, ele também é o dono da melhor marca nos 100 metros livre, conquistado no Mundial de Esportes Aquáticos, em Roma.

Por todos esses feitos, Cielo desbancou o velejador Torben Grael e ginasta Diego Hipólito - o primeiro venceu a Volta ao Mundo, enquanto o segundo conquistou o inédito tetracampeonato da Copa do Mundo. O nadador conseguiu 77% dos votos, em uma pesquisa no site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Espero continuar com mais conquistas e medalhas até 2012 [Jogos Olímpicos de Londres]. Esse é o meu objetivo. Espero ter a mesma motivação e mesmo treinamento para me manter no auge", disse.

Está é a segunda vez que ele recebe o Brasil Olímpico. Em 2008, o atleta foi lembrado pelas duas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Com sete medalhas internacionais na carreira, Sarah começa a consolidar seu nome na história do judô mundial. Em 2009, ela se consagrou bicampeã do mundial júnior, na categoria ligeiro (até 48 kg). Na decisão, ela obteve 46% da votação popular, superando além da maratonista Poliana Okimoto, a lutadora de tae-kwon-do Natália Falavigna.

Confira os premiados por categoria:

Atletismo - Fabiana Murer

Badminton - Daniel Vasconcellos Paiola

Basquete - Anderson Varejão

Boxe - Everton dos Santos Lopes

Canoagem Slalom - Poliana Aparecida de Paula

Canoagem Velocidade - Nivalter Santos de Jesus

Ciclismo BMX - Renato Rezende

Ciclismo Estrada - Murilo Fischer

Ciclismo Mountain Bike - Edivando de Souza Cruz

Ciclismo Pista - Marcos Christian Novello

Desportos na Neve - Maya Harrison

Desportos no Gelo - Kevin Bettencourt Alves

Esgrima - Cleia Gulhon da Silva

Futebol - Marta Vieira da Silva

Futsal - Tiago de Melo Marinho

Ginástica Artística - Diego Hypolito

Ginástica Rítmica - Ana Paula Scheffer

Ginástica Trampolim - Taissa Paraíso Garcia

Handebol - Jaqueline Anastácio

Hipismo Adestramento - Luiza Novaes Tavares de Almeida

Hipismo CCE - Serguei Fofanoff

Hipismo Saltos - Rodrigo Pessoa

Hóquei Sobre Grama - Djeniffer Dombrowicz Vasques

Judô - Sarah Menezes

Levantamento de Peso - Rosane dos Reis Santos

Lutas - Laís Nunes de Oliveira

Maratona Aquática - Poliana Okimoto

Natação Sincronizada - Nayara Leite Figueira

Natação - Cesar Cielo

Pentatlo Moderno - Yane Marques

Pólo Aquático - Marina Canetti

Remo - Ailson Eráclito da Silva

Saltos Ornamentais - César Castro

Taekwondo - Natália Falavigna

Tênis - Thomaz Bellucci

Tênis de Mesa - Thiago Monteiro

Tiro com Arco - Brunna Hellen Araújo

Tiro Esportivo - Ana Luiza Ferrão

Triatlo - Reinaldo Colucci

Vela - Torben Grael

Vôlei - Fabiana Marcelino Claudino

Vôlei de Praia - Harley Marques Silva