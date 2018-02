César Cielo e Thiago Pereira dominam as provas no Pinheiros

No dia em que seu recorde mundial dos 200 m medley em piscina curta (25 m) foi superado, Thiago Pereira não teve rivais no Open de Natação,disputado em piscina olímpica (50 m), no clube Pinheiros, em São Paulo. O nadador venceu a prova em 1min59s19, à frente de Diogo Yabe (2min04s32) e de Henrique Rodrigues (2min06s57). O tempo de Thiago é superior ao índice exigido para a Olimpíada de Pequim (2min01s40), mas ele já tem vaga assegurada na distância e encara como treino a última prova da temporada. César Cielo também ganhou com facilidade os 100 m livre (49s39). O velocista é outro que já tem vaga em Pequim. Nicholas Oliveira foi segundo (49s50), seguido por Rodrigo Castro (50s08). Fabíola Molina e Guilherme Guido abriram o programa de finais do Open com recorde sul-americano nos 50 m costas, prova que não é olímpica. Fabíola, de 32 anos, marcou 28s50, melhorando seu recorde anterior, de 29s02. "O tempo é fundamental na busca pelo índice olímpico", disse Fabíola, que tenta se classificar para sua terceira Olimpíada, nos 100 m costas - está a apenas 22 centésimos do índice. Guilherme Guido superou em quase meio segundo o recorde sul-americano, com 25s14.