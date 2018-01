César Cielo fica em 6º lugar na natação César Cielo foi o melhor brasileiro no último dia da etapa de Moscou da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), nesta quinta-feira. Ele ficou em 6º lugar, com o tempo de 22s45, nos 50 metros livre, prova vencida pelo norte-americano Jason Lezak (21s69). Armando Negreiros, que tinha sido prata nos 400 metros livre disputados na quarta-feira, conseguiu apenas a 7ª posição nos 1.500 metros livre, ao fazer o tempo de 15m06s56 nesta quinta - a vitória na prova foi do russo Yuri Prilukov, com 14m37s99. E Flávia Delaroli, que também levou medalha na quarta - foi bronze nos 50 metros livre -, obteve a 8ª colocação nos 100 metros livre, em prova que marcou 57s23 nesta quinta-feira. O ouro ficou com a sueca Josefin Lilhage, com 54s19. A próxima etapa da Copa do Mundo será nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Nova York, nos Estados Unidos, onde o Brasil será representado por Thiago Pereira, Marcelo Tomazini, Jader Souza, Jander Lazaroni, Fabíola Molina e Diogo Yabe. Depois, de 18 a 20 de fevereiro, acontece em Belo Horizonte a grande final da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta. Até o momento, o Brasil já conquistou 12 medalhas em 6 etapas realizadas.