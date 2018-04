César Cielo mira recordes pessoais no Mundial de Doha

Líder do ranking mundial em piscina curta, Cesar Cielo quer mais do que medalhas no Mundial de Doha, que começa nesta quarta-feira, no Catar. O brasileiro quer bater seus recordes pessoais tanto nos 50 quanto nos 100 metros livre, as provas mais rápidas da natação.

"A expectativa que fica é a dos melhores tempos da minha vida nos 50 e nos 100 metros livre. Quero chegar ao pódio nas duas provas e ajudar o 4x100m livre e o 4x100m medley a conquistar medalhas também", diz Cielo, que estreia na quarta-feira nadando pelo o revezamento 4x100m livre do Brasil.

O velocista brasileiro tem 46s08 como melhor tempo no ano em piscina curta nos 100 metros e, para bater o recorde pessoal e sul-americano, precisa superar os 45s74 que fez no Mundial de Dubai, há quatro anos. Na prova mais curta, de 50 metros, ele é o segundo do ranking mundial, com 20s68 e, para atingir novo recorde, precisa nadar abaixo dos 20s51 de Dubai. O tempo é o mesmo que o francês Florent Manaudou tem para liderar o ranking do ano.

Os recordes pessoais de Cielo durarem desde o Mundial passado não é mera coincidência. Há quatro anos o nadador não dá prioridade às provas curtas, uma vez que em 2011 houve o Pan, em 2012 os Jogos Olímpicos e 2013 o Mundial de Barcelona, em piscina de 50 metros.

"Este ano, me concentrei em tentar mais um título mundial. Tenho carinho especial por qualquer competição que traga algo novo para a minha carreira", diz o nadador da equipe Fiat/Minas.