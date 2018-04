César Cielo opta por ''dolce far niente'' César Cielo anunciou que, após as duas medalhas de ouro no Mundial de Roma, não vai disputar o Torneio José Finkel (Campeonato Brasileiro), em Florianópolis, a partir do dia 1.º. Prefere, como se diz na Itália que o consagrou, o ?dolce far niente?. Segundo sua assessoria, o nadador sentiu que precisa de um tempo "para ficar fazendo nada" e pediu dispensa.