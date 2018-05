César Cielo quebra recorde mundial dos 50m livre em São Paulo

O brasileiro de 22 anos, que conquistou o ouro no Mundial de Roma deste ano nos 50m e nos 100m, derrubou a marca de 20s94 que pertencia ao francês Frederick Bousquet.

Cielo, que vibrou bastante dentro e fora da piscina com a marca alcançada no Esporte Clube Pinheiros, se torna assim o recordista mundial das duas provas mais rápidas da natação, os 50m e os 100m estilo livre -- este último conquistado no Mundial.

"Mesmo sendo campeão olímpico e mundial você fica nervoso do mesmo jeito. Estou muito feliz de terminar o ano assim", disse Cielo a repórteres diante do placar mostrando sua nova melhor marca mundial.

O nadador se tornou o primeiro brasileiro campeão olímpico da modalidade ao vencer os 50m livres nos Jogos de Pequim, em 2008.

(Por Pedro Fonseca)