Cesar Cielo só aguarda para ser coroado o atleta do ano

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) vai divulgar nesta segunda-feira o nome dos dois melhores atletas brasileiros de 2009. O evento, que começa às 18h30 no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio, será prestigiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as mulheres, concorrem Poliana Okimoto (maratona aquática), Natália Falavigna (tae kwon do) e Sarah Menezes (judô). No masculino, disputam César Cielo (natação), Diego Hypólito (ginástica) e Torben Grael (vela).

A escolha será feita pelo público, que poderá votar no site do COB (www.premiobrasilolimpico2009.com.br) até momentos antes do anúncio, por volta das 21 horas. Daniel Dias (natação) e Josiane Lima (remo) já foram escolhidos os melhores atletas paraolímpicos de 2009.

O currículo dos seis concorrentes impressiona. Em 2009, Poliana deu a primeira medalha feminina ao País em um Mundial de Desportos Aquáticos - foi bronze na maratona de 5 km, na Itália. No fim do ano, sagrou-se campeã do Circuito Mundial. Natália foi ouro na Universíade e terceira colocada no Mundial da Dinamarca. Sarah, de 19 anos, tornou-se bicampeã mundial júnior de judô.

Entre os homens, César Cielo reina, soberano, nas conquistas. Além do excepcional desempenho no Mundial de Roma, quando venceu os 50 m e os 100 m livre (nesta última prova, também batendo o recorde mundial), fechou a temporada de maneira brilhante quando, na sexta-feira, alcançou a melhor marca do mundo também nos 50 m.

Diego Hypólito chegou ao inédito tetracampeonato da Copa do Mundo no solo. E, na vela, Torben Grael ganhou, entre outros títulos, a Regata Volta ao Mundo com o Ericsson 4 - foi escolhido, por isso, o melhor velejador do ano.

No evento desta segunda-feira, o COB homenageará o ex-fundista Joaquim Cruz, campeão olímpico dos 800 m em Los Angeles/1984, com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva. O presidente Lula receberá o Troféu Personalidade Olímpica 2009. "Ele teve presença intensa e decisiva na escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016", explica o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.

Na premiação, além de coroar os melhores atletas do ano e os melhores atletas em cada uma das 42 modalidades olímpicas na disputa, o COB entregará o troféu de melhor técnico do ano a Renato Araújo, treinador de Diego Hypólito, e a Ricardo Cintra, técnico de Poliana Okimoto. Brett Hawke, treinador de César Cielo, também será homenageado pela entidade.

Já o Troféu "COI - Esporte e Luta contra o Doping" será entregue ao médico Eduardo De Rose, que receberá o prêmio em um ano manchado por casos de doping no esporte brasileiro, principalmente no atletismo.