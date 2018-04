Cesar Cielo treina nos EUA e participa de prova no Arizona

SÃO PAULO - Após a disputa do Troféu Maria Lenk, em abril, onde conquistou a classificação para o Mundial de Natação de Barcelona na prova dos 50 m livre, o brasileiro Cesar Cielo está em treinamento na cidade de Phoenix, nos EUA, onde ficará por cinco semanas. O nadador viajou para a cidade com seu técnico, Scott Goodrich, que é natural do Arizona e começou sua carreira de técnico na terra natal.

Neste sábado, Cielo participa de sua primeira competição em solo americano, o Arizona Invitational, na cidade de Mesa. O brasileiro está inscrito apenas nos 50 m livre e terá como principal rival o sul-africano Roland Schoeman, que treina em Phoenix. Antes de retornar ao Brasil, Cielo ainda participará do Grand Prix de Santa Clara, entre os dias 31 de maio e 2 de junho.

Cielo passou por cirurgia nos dois joelhos, no fim de 2012, para cuidar de inflamações no tendão. Por isso, a competição em Mesa é apenas a sua terceira na temporada e ele abriu mão de competir nos 100 m livre. Apesar do ritmo reduzido de competições, o brasileiro tem o terceiro melhor tempo do ano nos 50 m, com a marca de 21s57. O australiano James Magnussen lidera (21s52), seguido pelo campeão olímpico Florent Manadou, da França, com 21s55.